Palandöken'den Anneler Günü Mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Annelerimize bir gün değil, her gün saygıda ve sevgide kusur etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin kıymetinin hayatta iken bilinmesinin önemine işaret ederek, ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerin bu özel günde unutulmaması gerektiğini belirtti.

Annelere bir gün değil her gün saygıda ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Annelerimiz hayatımızın en vazgeçilmezleridirler. Hepimiz için en kutsal, en özel ve en değerli varlıklar hiç kuşkusuz annelerimizdir. Yeryüzündeki en güçlü ve en anlamlı sevgi hiç kuşkusuz anne sevgisidir. Toplumda en iyi öğretmen olan kişi de annelerimizdir çünkü bizi hayata en güzel şekilde annemiz hazırlar. Ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerimizi bu güzel günde unutmayalım ve baş tacı yapalım. Türk esnaf ve sanatkarları adına başımızın tacı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum."