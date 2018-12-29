Palandöken'den 2018 Yılı Değerlendirmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle yaz aylarında belirgin olarak hissedilen ekonomik dalgalanma nedeniyle esnaf ve sanatkarların 2018 yılını durgun geçirdiğini belirterek, "Toparlanmak ve harekete geçmek için esnafımız 2019'u bekliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2018 yılını ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Bu yılın ekonomideki gelişmeler nedeniyle zor geçtiğine işaret eden Palandöken, aileleri ve çalışanlarıyla sayıları yaklaşık 10 milyonu bulan esnaf ve sanatkarın taleplerine 2019 yılında da kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın en büyük sorununun zincir marketlerle AVM'lerin haksız rekabeti olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde yaklaşık 30 bin 864 zincir market ve 448 AVM var. Bu zincir marketlerde ve AVM'lerde esnaf ve sanatkarımızın yaptığı tüm işler var. Bu haksız rekabetin önüne geçmek için zincir marketlerin ve AVM'lerin çalışma koşullarını düzenleyen Perakende Yasası günümüz şartlarına göre güncellenmeli."

Palandöken, AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine uyması, kendilerine göre özel gün tayin etmemesi gerektiğini bildirdi.

İş yerlerindeki stopaj vergisinin esnaf ve sanatkarın sırtında bir kambur olduğunu aktaran Palandöken, "İş yeri kiralarındaki stopaj vergisi kaldırılmalı. Vergi yükü esnafımızın değil, kira geliri elde eden mülk sahibinin üzerinde olmalı. Kira stopajının kaldırılmasıyla esnafımız rahat bir nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçüler başta olmak üzere tüm taşımacı esnafına, haksız rekabetin önüne geçilmesi için ticari akaryakıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarı zorlayan yüksek sigorta primlerinin yüzdesinin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "SSK'lılar ile Bağ-Kurluların emekli olabilmesi için gereken prim gün sayıları eşitlenmeli. Esnafımızın 2000 yılı öncesindeki oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak emeklilik yolunu açan yeni yasal düzenleme yapılmalı. Çırakların sigortalılık süresi de emekliliğe sayılmalı." önerisinde bulundu.

Palandöken, ülke ekonomisinin canlanması için esnaf ve sanatkara özel teşvik ve destek paketleri hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, önerilerini şöyle sıraladı:

"Yeni iş yeri açacak esnafa 5 yıl süreyle vergi indirimiyle birlikte elektrik ve su fiyatlarında özel indirim sağlanmalı. Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane ettiği için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı. Kadın girişimci ve genç girişimci esnafa sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Ülkemize gelen turistlerin şehirleri gezerek esnaf ve sanatkarımızdan alışveriş yapması için 'her şey dahil' sisteminden vazgeçilmeli. Yerel yönetimlere, vakıflara ya da devlete ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafımızın kira artışlarında enflasyon oranı dikkate alınmalı."

Kaynak: AA