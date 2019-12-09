: Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu

09.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:32

Kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, özellikle buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarından rağbet görüyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk ile bir grup dağcı, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kayak merkezinin güney pistinin alt noktasına yapay buz parkı hazırlanması için girişimde bulundu.

Yakındaki dereden 600 metre uzunluğunda boru hattı ile su çekilen ve bahçe sulama sisteminin kullanıldığı buz parkında, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından kısa sürede buz kütleleri oluştu.

Dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık'ın da aralarında bulunduğu profesyonel dağcıların deneme tırmanışı yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Buz parkı, yıl boyunca Palandöken'e gelen turistlere kayak yapma keyfinin yanında buz tırmanışı imkanı da sağlayacak.

Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buz parkının aralık ayının ilk haftasından itibaren tırmanışa hazır olduğunu ve parkurun uzun tırmanış sezonu sunduğunu söyledi.

Bir yanda kayak diğer tarafta buz tırmanışı keyfi

Parkurda nisana kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir." dedi.

Tekin, Palandöken'deki buz parkını gelecekte daha da büyütüp, açacakları etaplarla Türkiye'nin buz merkezi yapacaklarını aktardı.

Dağcı Tunç Fındık ise Türkiye'de şu an kullanılabilir, insan eliyle oluşmuş ve buz tırmanışı sporu yapılabilecek tek yerin Palandöken'de olduğunu anlattı.

Parkurun tırmanışa uygun olduğunu dile getiren Fındık, "Burası Türk dağcılığı ve tırmanış sporu için bir atraksiyon merkezi olacak. Buz tırmanışı yapılabilen yerler Avrupa'da çoktur ancak yapay buz daha farklıdır. Yapay parkur, farklı zorluk parkurlarının üretilmesi, hiç bilmeyen insanlara eğitim verilmesi ve insanların gelip antrenman yapması için önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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