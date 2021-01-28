Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor

28.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:34
Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kayak yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kayak yapmayı sürdürüyor.

Yarı yıl tatiliyle tatilcilerin arttığı Palandöken otellerinde, doluluk oranlarına göre yeni rezervasyonlar alınıyor.

Dünyada ve Avrupa'da toplam pist uzunluğu bakımından üçüncü sırasında yer alan, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'deki otellerin şu an ki doluluk oranları, yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Yarı yıl tatilini fırsat bilip gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Oteller ve kayak tesisleri sık sık dezenfekte ediliyor

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasının avantajıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken'de oteller ve kayak tesisleri, salgına karşı sıklıkla dezenfekte ediliyor.

Güvenli turizm sertifikası bulunan otellerde ve tesislerdeki kafeteryalar başta olmak üzere genel alanlarda havalandırmayı sağlayan hepa filtre sistemi kullanılıyor.

Kristal kar kalitesine sahip Palandöken'de ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın "kayak otelleri" ile ilgili genelgesinde yayımladığı kurallar kapsamında restoranlar ve ortak kullanım alanlarının kapasitesine göre müşteri alınıyor.

Palandöken'deki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, salgın tedbirlerine uymak kaydıyla hafta sonu da pistlerde kayak yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 14:50:55. #1.15#
title