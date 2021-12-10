Palandöken'de yeni kayak sezonunun açılış töreni ertelendi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni kayak sezonu dolayısıyla bugün yapılması planlanan resmi açılış töreni, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olması nedeniyle ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede geçen hafta başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından suni karlama da yapılan Palandöken'deki bazı pistler, paletli kar aracıyla (snowtrack) düzeltilerek yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Gerekli hazırlıkların ardından bugün kayak merkezindeki kayak sezonunun resmi açılış töreninin yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik'in şehit olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle kayak merkezindeki resmi açılış töreninin ertelendiği belirtildi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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