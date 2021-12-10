Palandöken'de yeni kayak sezonunun açılış töreni ertelendi
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni kayak sezonu dolayısıyla bugün yapılması planlanan resmi açılış töreni, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olması nedeniyle ertelendi.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni kayak sezonu dolayısıyla bugün yapılması planlanan resmi açılış töreni, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olması nedeniyle ertelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede geçen hafta başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından suni karlama da yapılan Palandöken'deki bazı pistler, paletli kar aracıyla (snowtrack) düzeltilerek yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.
Gerekli hazırlıkların ardından bugün kayak merkezindeki kayak sezonunun resmi açılış töreninin yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik'in şehit olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, bu nedenle kayak merkezindeki resmi açılış töreninin ertelendiği belirtildi.
Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri