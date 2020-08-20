Palandöken'de yazın da çim kayağı yapılacak ERZURUM7da kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de yazın da çim kayağı yapılacak.

ERZURUM7da kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de yazın da çim kayağı yapılacak. Gençler kar yerine yemyeşil çimde kayacak.

Dünyanın en güzel pistlerine sahip olan ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin metredeki çimlerle kaplı acemi pistinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Sinan Cemlek eşliğinde çim kayağı yapan milli sporculardan Salih Yusuf Kartaltepe ile Alper Turan Arslan gönüllerince eğlendi. Kayağı tanıtım amaçlı yaptıklarını ve ilk gün Büyükşehir Belediyesi ile bir proje gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Cemlek, "Belediye ile hazırladığımız projeyi hayata geçirirsek dünyanın göz bebeği olan Palandöken'de kayak sezonu 12 ay olacak. Harika bir doğası, nefis manzara ve muhteşem havası ile insanı büyüleyen Palandöken'e çim kayağı çok yakışacak. Hiçbir tehlikesi olmayan çim kayağı yazın kayak yapmanıza, mükemmel bir doğanın içinde olmanıza imkan tanıyor ama kar kayağına kıyasla birazcık zahmetli. Tamamen demir olan kayakların bakımı, sıcak günlerde kayak ayakkabılarını giymenin ve bazen yamaç yukarı tırmanmak zorunda kalmanın zorluğu bulunuyor. Çim kayağı yapmaya karar verenler birazcık yorulmayı göze almalı. Ama bir kez çim kayağı yapan bırakmak istemiyor" diye konuştu.

'KARDAKİ KAYAKLA ÇİM KAYAĞI BANA GÖRE ÇOK FARKLI'Kayak Milli Takım sporcularından Salih Yusuf Kartaltepe (15) ise iki yıldır çim kayağı yaptığını belirterek, "Kardaki kayakla çim kayağı bana göre çok farklı. Çim kayağı kardaki kadar hız yapmasa da aynı zevki veriyor. Kar kayağını bilenler için çim kayağı çok avantajlı bir spor, kar kayağı ayakkabınızı kullanabilir, kayma ve dönme kurallarını uygulayabilirsiniz" dedi.'HERKESİN EN AZ BİR KERE DENEMESİNİ İSTERİM'

Kayak Milli Takım sporcularından Alper Turan Arslan da, "Kardaki gibi çim kayağında da yapmanız gereken ayaklarınızı kullanarak yarım daireler çizebilmek. Güneşin altında uçarak büyük bir keyif alacağınız bu sporu herkesin en az bir kere denemesini isterim. Karın zevkini vermese de kendine göre bir tadı var" dedi

Kaynak: DHA