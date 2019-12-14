Palandöken'de toplu açılış töreni

14.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:08

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tüm sezon boyunca yapılan hizmetler için toplu açılış töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen törene ilgi oldukça yoğun oldu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Palandöken Belediyesi tarafından asfalttan kaldırıma, temizlikten park ve bahçelerin ihdas ve imarına, yol yapımından sosyal faaliyetlere birçok hizmet ve son olarak Yunus Emre Mahallesine Abdulgafur Has Millet Bahçesinin açılışı, Palandöken halkı için yapılan toplu törenle hizmete sunuldu.



Törene, Vali Vekili Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Vali Vekili Önder Coşğun, "Millet bahçesi ve sayılamayacak hizmetleri için Palandöken Belediyemize ve Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.



Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, "Belediyelerimizin yapmış oldukları hizmetlerin, açılışlarına yetişmekte zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.



Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ise törende yaptığı konuşmada, "Belediyemizde geçmişten bu güne devam eden faaliyetleri sürdürebilir kalkınma kapsamında yeniden organize ettik. Palandöken halkına teşekkür ediyorum bizi ilk günden itibaren bağırlarına bastılar. Gelişmiş ve mamur bir Palandöken'i halkımıza inşa edeceğiz" sözlerini kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında; "Ecdadımız karadan gemileri yürüterek İstanbul'u fethetti, Cumhurbaşkanımız 'da şimdi denizin altından tüneller yürütüyor. İstanbul bütün şehirlerin gelir kaynağı, milli gelirin yüzde 50'si İstanbul'dan sağlanıyor ve bizler de bu gelirle Erzurum'a hizmetler getiriyoruz. Yeni projelerimiz var, hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile yapımı tamamlanan Abdulgafur Has parkın açılışı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA