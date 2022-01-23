PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'NİN önemli kayak merkezlerinden Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kayakseverlerden ilgi gördü. Oteller, yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikten, 2 bin 100 metreye kadar, 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken'i tercih edenler, gün boyu kayak yapabiliyor. Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 pistte, aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayabiliyor.

Karnelerini aldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken'e gelen çocuklar, kayak pistlerinde ilk günden tatilin tadını çıkardı. Tatil yoğunluğu nedeniyle oteller de yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ KAYAK PİSTLERİ BURADA"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, "Palandöken'de yeni yıldan sonra yarıyıl tatili de dolu dolu geçiyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin vazgeçilmez kayak merkezi haline gelen Palandöken'de tatil yapmak ayrıcalıktır. Çünkü Avrupa'nın en iyi kayak pistleri burada" diye konuştu.

İzmir'den Palandöken'e ailesiyle geldiğini söyleyen Elifnaz Serbesttürk (16) ise, "Yorucu bir yarı dönem geçirdik. Bu tatilde tercihimizi Palandöken'den yana kullandık. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Kadeşimle birlikte okulun stresini burada atıp, ikinci döneme çok iyi başlayacağız" dedi.