Palandöken'de sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından kayakseverlerle doldu. Otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikten, 2 bin 100 metreye kadar, 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken'i tercih edenler, gün boyu kayak yapıyor. Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 pistte, aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızakla kayabiliyor. Karnelerini aldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken'e gelen çocuklar, kayak pistlerinde ilk günden tatilin keyfini çıkardı. Tatil yoğunluğu nedeniyle otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.