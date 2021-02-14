Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
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Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi

14.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:33
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan aileler, sömestir tatilinin son gününü çocukları ile kayak yaparak değerlendirdi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan aileler, sömestir tatilinin son gününü çocukları ile kayak yaparak değerlendirdi.

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken, yakıcı güneşi, kar kalitesi, son model teknik donanımı, ışıklandırılmış pistleri ve gece de kayak yapabilme imkanı sunmasıyla bu yıl da yarıyıl tatili için yerli turistlerin tercihleri arasına girdi. Sömestir tatilinin son gününde otelde konaklayan tatilciler çocuklarıyla pistte kayak ve kızakla kaymanın keyfini çıkardı. 15 Şubat Pazartesi günü online eğitim ile ikinci döneme başlayacak olan birçok öğrenci tatil öncesi sürekli evde oldukları için yaşadıkları stresi Palandöken'in eteklerinde kayarak attı. Yarıyıl tatilini Palandöken'de geçirmek için ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayşe Arslaner, "Tatil boyunca kayak yapmayı öğrenmeye çalıştım. Çok eğlenceliydi. Yarın ikinci dönem başlıyor bu yüzden de çok heyecanlıyım" diye konuştu. Yarıyıl tatili için Palandöken'e gelen müşterileri koronavirüs tedbirlerine göre otellerde ağırladıklarını söyleyen Otel Genel Müdürü Ali Güney, "Yarıyıl tatiliyle birlikte Palandöken çocuklarla doldu ve yoğunluk oluştu. Çocuklarımız aileleriyle birlikte gönüllerince tatil yaptılar. Pazartesi günü ikinci dönemin başlamasıyla, müşterilerimizin dönüşleri bugün itibariyle başladı. Mutlu ve huzurlu bir şekilde kayak merkezimizden ayrılıyor olmaları bizi çok sevindirdi" dedi.


Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi
Palandöken'de 'sömestir tatilcileri' son günde doyasıya eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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