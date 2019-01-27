Palandöken'de Renkli Gece

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde gece düzenlenen akrobasi, ışıklı kayak ve snowboard gösterisine katılan kayakçılar, rapmalardan kayıp kamyonetin üzerinden atladı. İzleyiciler, Palandöken'de tozu dumana katan kayakçıları heyecanla takip etti.

Palandöken'deki Sway Oteli tarafından ışıklandırılmış pistlerde düzenlenen gösteriye tatilciler büyük ilgi gösterdi. Lapa lapa yağan kar altında yapılan gösteriye 20'ye yakın sporcu katıldı. Otelin önüne yapılan büyük rampadan kayarak önüne konulan pikabın üzerinden atlayan kayakçılar, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kar üstü aracın arkasına bağlanan halatlara tutunarak gruplar halinde zirveye çıkan kayakçılar, hem atlayıp, hem de lazerle ışıklandırılan kayak ve snowboradları ile inerek muhteşem bir şov yaptı.

Sömestir tatilini Palandöken'de geçirenler için güzel bir gece hazırladıklarını belirten Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Palandöken bu yılda cıvıl cıvıl. Palandöken'de tatil yapmak bir ayrıcalıktır. Biz de onlar için değişik etkinlikler düzenliyoruz. Kayak hocalarımız bu akşam görsel şölen sundular. Işıklandırılmış pistler sayesinde Palandöken'de isteyen, gece de kayak yapabiliyor. Palandöken'deki işletmeciler olarak yoğunluktan memnunuz" diye konuştu.

Palandöken'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen İrem Baykal, "Kayak, eğlence, tarihi gezi, yöresel yemekler, adrenalini bir arada yaşıyoruz. Tatilde Erzurum'u tercih etmekle bir taşla iki kuş vurmuş olduk" dedi.

- Erzurum

Kaynak: DHA