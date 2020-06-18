Palandöken'de Prestij mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Palandöken'de Prestij mesaisi

Erzurum Palandöken Belediyesi Yaz Sezonu çalışmalarını 6 etapta sürdürüyor.

Palandöken'de Prestij mesaisi
18.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:20

Erzurum Palandöken Belediyesi Yaz Sezonu çalışmalarını 6 etapta sürdürüyor. 4 yeni yol projesinin hayata geçirildiği süreçte, ilçe ulaşım ağı güncelleştiriliyor, yaya güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor, yeşil alan ve rekreasyon sahaları dizayn ediliyor.

Palandöken Sezonu Sürdürüyor

Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede 6 noktada çalışma yürütüyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın Prestij projeleri arasında yer alan 4 yeni yol projesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğüyle yürüttüğü koordineli çalışmalarla da parklardaki yenileme ve düzenleme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Yeni Yapılaşma

Yeni yapılaşmanın olduğu Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde 3 yeni yolu ilçe ulaşım ağına katmak için yoğun mesai harcayan ekipler, Abdurrahman gazi mahallesinde yapımı tamamlanan yeni emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu noktada yol yapımı ve mahalle genelinde eskimiş ve deforme olmuş kaldırımları yeniliyor.

'Gönül belediyeciliği'

Yaz sezonu çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 'AK Belediyecilik gereği temel felsefemiz 'Durmak Yok, Yola Devam' vurgusudur. Gönül Belediyeciliği içinde Palandöken'in marka ilçe olma vasfını güçlendirmekte kararlıyız' dedi.

Sunar'ın Açıklaması

Korona Virüs ile mücadelede yürüttükleri başarılı çalışmalarla birlikte ilçe için öngördükleri projeleri de bir bir uygulamaya aldıklarını paylaşan Başkan Sunar, "Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde önemli çalışmalara imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde taşıt ve yaya ulaşım ağını güncelleştirirken, Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimizde yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023 için belirlediğimiz Zirve İlçe Palandöken hedefine azami gayretle ilerliyoruz." diye konuştu

4 Semtte Prestij Mesaisi

İlçede yürütülen çalışmaları paylaşan Başkan Sunar, "Abdurrahman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş, Adnan Menderes ve Solakzade Mahallelerimizde prestij projelerimiz hayat buluyor. Abdurrahman Gazi ve Hüseyin Avni Ulaş Mahallelerimizde 4 yeni yol yapımı işi yürüten ekiplerimiz, aynı zamanda eskimiş ve deforme olmuş kaldırımları da yenileyerek, daha konforlu hale getiriyor. Yol yapımı çalışmalarımızın 3'ü yeni yapılaşmanın olduğu Hüseyin Avni Ulaş Mahallelerimizde. Diğeri ise yapımı tamamlanan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu noktada. Prestij cadde ve sokak çalışmalarımız kapsamında bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz ayrıca Kent Ormanı'nda bulunan mevcut derenin ıslahı ve çevre düzenlemesiyle birlikte, Sadabad Aile Çay Bahçesinin yenileme ve düzenleme çalışmalarını da devam ettiriyor." açıklamasıyla, vatandaşların daha konforlu bir ilçede yaşamlarını sürdürmeleri için 7/24 esasıyla çalıştıklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli Selçuk'a sürpriz yaptı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Türkan Şoray Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Palandöken'de Prestij mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:21:06. #1.15#
title