Palandöken'de nisanda kayak keyfi

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde ilbaharda da kayak yapılıyor.

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde ilbaharda da kayak yapılıyor. 56 saatlik sokağa çıkama kısıtlamasında Palandöken'e giden kayakseverler, gün boyu kaymanın keyfini çıkardı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in pistlerinde, 1,5 metreyi bulan karda kayak sezonu devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Otelde konaklayanlar ya da sporcularla dolan pistlerde kısıtlamada rengarenk görüntüler ortaya çıkıyor. Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Tarbzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Çok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasa da burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. Bbu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.Palandöken'de kayak öğretmenliği yapan Yavuz Kıyıcı ise "Nisanın 15'ine kadar kayak sezonu devam edecek. Pistlerin onarımı için iki gün ara verildikten sonra tekrar açılacak ve mayıs ayında da kayak yapılabilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK