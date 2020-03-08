Palandöken'de muhtarlarla 'büyük' buluşma
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Mehmet Sekmen, Palandöken, Erzurum, Güncel

Palandöken'de muhtarlarla 'büyük' buluşma

Palandöken Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kurmaylarıyla, ilçe mahalle muhtarlarını buluşturdu.

08.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:17
Palandöken'de muhtarlarla 'büyük' buluşma

Palandöken Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kurmaylarıyla, ilçe mahalle muhtarlarını buluşturdu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katıldığı İlçe mahalle muhtarları toplantısı Palandöken Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Toplantının sunumunu gerçekleştiren Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar Muhtarlarla her ay düzenli bir şekilde bir araya geldiklerini, periyodik olarak kaydedilecek çalışma ve hayata geçirilecek olan yatırımlar konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını bildirdi. Başkan Sunar, bu toplantılarda mahalleleri tek tek ele alarak etüt ettiklerini belirterek, "Bizlere teveccüh gösteren Palandöken sakinlerimize en güzel şekilde hizmet etmenin gayretindeyiz. Muhtarlarımızla birlikte yol haritamızı belirliyor, Palandökenimizi geleceğe taşıyoruz" dedi


Daha yaşanılabilir Palandöken için, Çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla AK belediyecilik yaklaşımı sergilediklerini kayda geçen Başkan Sunar, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün burada mahallelerimizdeki mevcut sorunları halletmek üzere toplandık. Çözüm siyasetini esas kılıyoruz. Siz muhtarlarımızla birlikte inşallah başarıya ulaşacağız" diye konuştu


Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarların mahallelerde mevcut sorunları yazdığı forumları tek tek okudu, muhtarlarla birebir görüşerek kurmaylarına çözüm noktasında talimat verdi.


Toplantının son bölümünde ise muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getiren Başkan Sekmen, "Doğu'nun Başkent'i Erzurum; ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sanatsal, sağlık ve spor alanlarında ciddi mesafe aldı. Dahası için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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