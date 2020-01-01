Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi
Palandöken Kayak Merkezi Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.
01.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:39
Palandöken Kayak Merkezi
Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler
Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.
Kaynak: AA