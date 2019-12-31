Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar

31.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:44

TÜRK kayak tarihinin en köklü kuruluşlarından Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezona da iddialı hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.

1960'DAN BERİ HİZMET VERİYOR

Kaynak: DHA