Palandöken'de kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor
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Palandöken'de kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:26
Palandöken'de kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Güzel havayı fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi.

Kayak ve snowboard yapıp kızakla kayan yerli ve yabancı turistler, eğlenceli anlar yaşadı.

Polis ve zabıta ekipleri de Palandöken'deki otel ve pistlerde tatilcilere sık sık uyarılarda bulundu.

Kayakseverlerden Fazlı Ballı, AA muhabirine, İstanbul'dan kayak yapmak için Erzurum'a geldiğini söyledi.

Salgın nedeniyle insanların evde kalmaktan sıkıldığının anlatan Ballı, "2-3 günlük kaçamak yapmak istedim. Aslında bu gevşemeler insanlar için iyi oldu. Herkes pandemi sürecinin geçmesini istiyor. Yapmamız gereken bütün tedbirleri almak. Palandöken çok güzel bir yer." diye konuştu.

Mustafa Demircan da kısıtlamanın kalkmasının ardından çocuklarıyla eğlenmek için Palandöken'e geldiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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