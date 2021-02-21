Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
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Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi

21.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:18
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak pistlerin tadını çıkardı.

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak pistlerin tadını çıkardı. 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan otelde konaklayan turistler, kısıtlama öncesi seyahat ve konaklama belgelerini alarak Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Dünyanın gözde kayak merkezleri arasına giren Palandöken kar kalitesi, uzun ve geniş pistleri, aydınlatma sistemleri ve gece de kayak yapabilme imkanıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yenilenen teknolojik ve mekanik sistemler, lüks oteller, bungalov evler ve çeşitli adrenalin dolu etkinliklerle keyifli bir tatil imkanı sunulması yasaktan muaf kalan turistleri de heyecanlandırıyor. 

Sezon bitmeden karın ve kayağın keyfini çıkarmak isteyen tatilciler maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak, kayak ve snowboard yapıp kızaklarla kaydı. Palandöken'in eteklerinde kayarak karın ve kayağın keyfini çıkaran tatilciler, bu zevki herkesin yaşaması gerektiğine vurgu yaparak kayak severleri Erzurum'a davet etti. 

MİSAFİRLER MEMNUN

Palandöken'in eşsiz manzarasına karşı kayak yapmanın çok keyifli olduğundan bahseden Gülşah Tosun, "Palandöken'e İstanbul'dan geldim. Uzun süredir kayak yapıyorum. Bence tatillerin en güzeli kış tatili. Burda olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Palandöken'deki kar yoğunluğundan bahseden Rabiya Alaftargil ise "Son günlerde yoğun bir kar yağışı vardı. Tatilin keyfi daha güzel çıkmaya başladı. Sadece pistte kar görmek istemiyorduk. Şu an dağda da yoğun bir kar var. Snowboard yapıyorum genelde ve şimdi de hardboarda başladım. Snowboard keyfi sert ve güzel bir hal almaya başladı" dedi. 

Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi
Palandöken'de kısıtlamadan muaf tatilcilerin kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

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