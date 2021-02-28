Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
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Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi

28.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:41
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi

SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerini doldurdu.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerini doldurdu. Snowboard ve kayaklarla Palandöken'in uzun pistlerinde kayağın keyfini çıkaranların yanı sıra çocuklarıyla kızak eşliğinde kayak yapmayı tercih edenler de güneşli hafta sonunda pandemi stresini unutmaya çalıştı. 

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken, hafta sonunda onlarca kayak severi ağırladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum'da güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. Tatilciler, kar kalınlığının 114 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayağın tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları kayağını ya da snowboardunu alarak kayak merkezinin uzun pistlerinde gün boyu kayağın ve güneşin keyfini çıkarırken bazıları da çocuklarıyla birlikte kızakla kayarak pandemi stresini unutmaya çalıştı. 

Engelli oğlu Ahmet'le kızakla kayan Muhammet Hanifi Atlı, pandemi sebebiyle mesafeyi ayarlayarak hafta sonu keyfi çıkardıklarını söyledi. Çoluk çocuk Palandöken'e geldiklerini ifade eden Atlı, engelli oğlunun da eğlendiğini belirtti.

Palandöken Kayak Merkezi'ne ilk kez geldiğini belirten İzmirli Fatma Sorucu da hiç kayak yapmadığını ancak teleferiğe binmeyi deneyeceğini kaydetti. Çocuklarının kayak yaptığını ifade eden Fatma Sorucu, "Palandöken'e ilk defa geldim ancak burası herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Çok keyifli ve eğlenceli bir kayak merkezi" dedi. 

Diyarbakır'dan geldiğini belirten Hakan Elhakan ise "Diyarbakır'da kayak merkezi yok. Çevredeki illerde olanların ise pistleri küçük. Erzurum'u kayak pistleri daha büyük ve uzun olduğu için tercih ettik. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Geldiğime çok mutluyum" diye konuştu. 

Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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