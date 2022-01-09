Palandöken'de kayak yaparken yaralanan turisti JAK timi kurtardı

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkıp dere yatağına düşerek yaralanan İranlı turisti, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi devriye sırasında fark edip kurtardı.

Kayak merkezindeki vadi pistinde kayak yapan İranlı Dıako Pashapour, kontrolünü kaybederek yaklaşık 25 metreden dere yatağı bölgesine düştü.

Yaralandığı için bölgede mahsur kalan turisti, JAK timleri, devriye sırasında fark etti.

Ayak bölgesinde kırık olduğu tespit edilen turist, 112 Acil Sağlık ile Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

JAK'ın kar motoru arkasındaki sedyeye alınan turist, ambulansla hastaneye ulaştırıldı.