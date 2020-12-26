Palandöken'de kayak krizi
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Palandöken'de kayak krizi

26.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:39

Palandöken'de kayak krizi Palandöken Kayak Merkezinde yabancı uyruklu tatilcilerin kayak yapmalarına izin verilmeyince kayak krizi yaşandı.

Palandöken'de kayak krizi

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yabancı uyruklu tatilcilerin kayak yapmalarına izin verilmeyince kayak krizi yaşandı.

Bugün özel charter seferi ile Erzurum Palandöken Kayak Merkezine gelen Ukraynalı kayak severlerin kayak yapmalarına jandarma tarafından izin verilmemesi krize neden oldu. Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılanan 200 Ukraynalı tatilcinin pistte kaymalarına izin verilmemesi üzerine jandarma ekipleri ile yabancı turistler arasında sert tartışmalar yaşandı. Kriz henüz çözülemezken turistlerin uygulamaya karşı tepkisi devam ediyor.

Palandöken'de kayak krizi
Palandöken'de kayak krizi
Palandöken'de kayak krizi
Palandöken'de kayak krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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