PALANDÖKEN'DE KAYAĞA TİPİ ENGELİ

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da aralıklarla etkili olan Kar yağışının yanı sıra Palandöken'de tipiden dolayı tesisler durdu. Kayakçılar pistleri boşalttı.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Erzurum'da tipi de etkili oldu. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezinde etkisini gösteren tipi nedeniyle kayak yapılamadı. Telesiyejler güvenlik gerekçesiyle çalıştırılmazken, karla mücadele çalışmaları hazır bekletildi.

Palandöken'de öğlene kadar pistlerin açık olduğu ancak güneşli havanın kısa sürede yerini tipiye bırakmasıyla tesislerin kapatıldığını söyleyen Aykut Uca, "Felaket bir tipi çıktı. Zaman zaman hızını artıran tipi nedeniyle değil kayak yapmak yürümekte bile güçlük çektik" diye konuştu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarısında kar yağışı ve tipinin etkili olacağını duyurmuştu.