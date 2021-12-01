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Palandöken'de karla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Palandöken'de karla mücadele

Palandöken Belediyesi İlçe merkezinde etkili olan kar yağışına anında müdahale ederek, ulaşım ve gündelik yaşamın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor.

PALANDÖKEN, ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi İlçe merkezinde etkili olan Kar yağışına anında müdahale ederek, ulaşım ve gündelik yaşamın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor.

Muhtemel kar yağışıyla ilgili ilçede bütün önlemleri alan Palandöken Belediyesi, gün boyu etkili olan kar yağışına anında müdahale etti. Karın olumsuz etkilerine karşın yoğun mesai harcayan Palandöken Belediyesi, 24 saat kesintisiz çalışıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kış turizminin merkezi Palandöken'de etkili olan kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirterek, karın olumsuz etkilerine karşı da 24 saat esasıyla çalışma yürüttüklerini bildirdi. Başkan Sunar, "Kar, kış turizmi ve tarım arazileri için büyük bir nimet. Dolayısıyla kar, Erzurum için bereket. Sevinçle karşıladık. Tabi olumsuz etkileri de söz konusu. Palandöken Belediyesi olarak, olumsuz etkilerine karşın ekiplerimiz sahada, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 35 iş makinası, 100'ü aşkın personelle karla mücadelede, Palandökenlilerin emrindeyiz." dedi. - ERZURUM

Palandöken'de karla mücadele

Palandöken'de karla mücadele

Palandöken'de karla mücadele

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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