Palandöken'de kar yağışı beklentisi

28.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:51

TÜRKİYE'de kayak turizminin kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla az kar yağması, sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi. Hafta sonu kar yağacağının belirtilmesi işletmecileri sevindirdi.

Palandöken'deki Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının az olduğunu belirtti. Güney, "Sezon açılışına az bir zaman kaldı. Tüm oteller sezona hazır. Karın az olması nedeniyle düğmeye basıldı ve otellere ait suni kar yapma makineleri çalıştırıldı. Meteorolojinin de açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Erzurum'a hiç kar yağmasa bile suni kar yapma makineleri sayesinde pistler karla doldurulabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA