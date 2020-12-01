Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
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Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi

01.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:54

Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın tadını çıkardı.

Erzurum'da kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışı altında fotoğraf çektirmek için kısa kollu tişörtle dışarıya koştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karı değerlendiren yerli turistler hava şartlarına aldırış etmeden kayak yapmanın tadını çıkardı. Kar altında kayak yapmanın büyük keyif olduğunu belirten vatandaşlar, "Harika bir keyif. Erzurumlu olmanın en büyük avantajı bu. Kar altında kaymak çok büyük bir keyif katıyor. Keşke biraz daha fazla yağsa. Ceviz büyüklüğünde kar yağıyor. Kayak yapmaya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çalışmalarıyla 1 ay önceden sezonu açtık. Bu yağan karın bereketiyle de sezon coşkulu geçecek" diye konuştular.

"KAR ALTINDA KISA KOLLU TİŞÖRTLE SELFİE"

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Kar yağışıyla ortaya çıkan görsel şöleni değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar ise üzerlerine mont giymeden kısa kollu tişörtle fotoğraf çektirmeye koştu.

Samsun'a giderken kar yağışını görünce Erzurum'a uğradıklarını belirten Engin Önder, "Samsunluyuz. Kar yağınca dayanamadık dağa çıkalım dedik. Çok üşümüyoruz. Çılgınlıklar yapıyorduk halen karı görünce dayanamıyoruz" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo - Şahap Gürler/İHA)

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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