SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı - Spor
Palandöken, voleybol, Spor

Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

- Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.

08.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:36
Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

- Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.

Palandöken'in tanıtımı ve kar voleyboluna olan ilgiyi artırmak için Voleybol Temsilciliği tarafından düzenlenen kar voleybolu turnuvasının final maçlarında 4 erkek, 3 kadın takımı mücadele ediyor.

Kar voleybolunun Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin "iki gündür süren müsabakalarımızda bugün yarı final ve final maçlarımız oynanacak. 4 erkek, 3 kadın takımlarının maçı kaldı. Finali oynayacaklar. Çok güzel bir organizasyon oldu, beklentinin üzerinde katılımının olması bizleri son derece memnun etti. Önümüzde ki yıllarda geleneksel hale getirme konusunda Büyükşehirle ortaklaşa bir karar aldık. Bundan sonra ki yıllar kar voleybolu geleneksel olarak yapılacak. Zevkli iki gün yaşadık, bugünde finali yapıp ödülleri dağıtıp organizasyonumuza son vereceğiz" diye konuştu.

Turnuvanın final maçı sonrası birinci olan takım oyuncularına yarım, ikinci olan takım oyuncularına çeyrek, üçüncü olan takıma ise gram altın ödül olarak verilecek.

Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Spor
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Spor
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Spor
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Falcao Berkay Şahin İsmail Kartal Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:04:28. #1.15#