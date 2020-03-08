Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı
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Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.

08.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:40
Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.


Palandöken'in tanıtımı ve kar voleyboluna olan ilgiyi artırmak için Voleybol Temsilciliği tarafından düzenlenen kar voleybolu turnuvasının final maçlarında 4 erkek, 3 kadın takımı mücadele ediyor.


Kar voleybolunun Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin "İki gündür süren müsabakalarımızda bugün yarı final ve final maçlarımız oynanacak. 4 erkek, 3 kadın takımlarının maçı kaldı. Finali oynayacaklar. Çok güzel bir organizasyon oldu, beklentinin üzerinde katılımının olması bizleri son derece memnun etti. Önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirme konusunda Büyükşehirle ortaklaşa bir karar aldık. Bundan sonra ki yıllar kar voleybolu geleneksel olarak yapılacak. Zevkli iki gün yaşadık, bugün de finali yapıp ödülleri dağıtıp organizasyonumuza son vereceğiz" diye konuştu.


Turnuvanın final maçı sonrası birinci olan takım oyuncularına yarım, ikinci olan takım oyuncularına çeyrek, üçüncü olan takıma ise gram altın ödül olarak verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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