Palandöken'de kar garantili tatil için hazırlık

29.09.2019 10:51

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, haziran ayı itibariyle erken rezervasyonlar başladı. Palandöken'deki işletmeciler, pistlerin suni karlama sistemi ile donatılması nedeniyle müşterilerine aralık ayı itibariyle 'kar garantisi' veriyor.

Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOWF- 2017) ev sahipliği yapan Palandöken'in yıldızı giderek parlıyor. Son model teknik donanım, Avrupa'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece de kayak yapılabiliyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezinde en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pist bulunmakta. Aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de yok yok.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Yaz tatilinden çıkıp kış sezonuna yaklaştığımız şu günlerde Palandökende tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akca, "Bütün tesisatın, liftlerin, snowtrack kar ezme aletinin bakımlarını yaptık. Suni karlama için stiklerin bakımları yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu bir sezon bekliyoruz. Çünkü Palandöken'in birçok avantajı ve güzelliği bulunmakta Ankara, İstanbul ve İzmir'den direkt uçuşlarla 1,5 saatte Erzurum'a gelinebiliyor. Türkiye'nin en güvenli, uzun ve doğal pistleri Palandöken'de. Bununla beraber çocuklar için eğlence alanları. Kar üzerinde değişik aktiviteler, tesislerin yeniliği en önemlisi de kar garantisi Palandöken'i diğer kayak merkezlerine oranla bir adım öne çıkarıyor. Biz bundan mutluyuz. Geçen yıl bugüne oranla erken rezervasyonlarda baya bir atış var. İnşallah bu yılın gelecek yıldan daha fazla dolulukla geçireceğini umut ediyoruz. Bununla ilgili tesislerimizi de ona göre hazırladık" diye konuştu.

YÜZDE YÜZ VERİM ALAN PALANDÖKEN'DİR

Aralık ayının ilk haftası ile beraber kar yağsa da, yağmasa da suni karlama cihazları sayesinde 'kar garantisi' verdikleri sözlerine ekleyen Akca şunları söyledi:

"Suni karlama için en önemlisi havanın sıfırın altında 5 derece ve kuru olması. Palandöken'de bu, 20 Kasım'dan itibaren başlıyor. Göletten 21 bar basınçla su dağıtılıyor. Bu aparatların uçunda iğne ucu gibi delikler var. Bu deliklerden dışarıya su püskürtüyor. Çelik borulardan aşağı düşen su kuru hava olduğu için yere kar olarak düşüyor. Yaklaşık 4 -5 gün yapılan suni karlamada kar suyu damıtıyor. Damıtmasının en önemli özelliği karın kaliteli olması ve doğal karla arasında çok bir fark bulunmaması. Suni kar doğal kardan daha fazla mukavemet sağlıyor. Nisan'ın 15'ine kadar kar pistlerde kalabiliyor. Böylelikle Palandöken'e kar yağmış yada yağmamış biz turizmciler için çok önemli değil. Çünkü coğrafik konum ve hava şartları Palandöken'de bize kar garantisi vermemizi sağlıyor. Türkiye'nin bin çok yerinde karlama cihazları var ama hava sıcaklığı ve nem olduğu için verim alamıyorlar. Suni karlamadan yüzde yüz verim alan tek kayak merkezi Palandöken'dir."

BU YIL PALANDÖKEN'E AĞIRLIK VERECEĞİZ

Yaklaşan kış turizmi nedeniyle bu yıl ilk kez geldiği Palandöken'e hayvan kaldığını söyleyen ecc Turizm Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Kadir Aytekin ise "2003 yılından itibaren firmamız olarak iç pazarda Türkiye'de hizmet veren bir firmayız. Ağırlığımız tatil turizmi kışında kayak termal otellerine satış yapmaktayız. Bu sene de kısmet olursa Palandöken'deki Palan Otele misafirlerimizi yönlendireceğiz. Bölgeyi gelip görmeden önce buranın methini duyuyorduk. Gelip gördüğümüzde çok beğendim. Muhteşem bir yer. Buraya inanılmaz bir yatırım yapılmış. Dağ ve pistler muhteşem. Burada profesyonelin amatörüne kadar herkes için pistler mevcut. Gece bile kayma olanağı var. Bu zaten çok büyük bir artı. Ayrıca pistlerin büyüklüğü ve uzunluğu profesyonel kayakçılar için bulunmaz bir fırsat. Biz de tatilcilerimize özellikle iç pazardaki misafirlerimizin hepsine bu sene özellikle Erzurum Palandöken'e yönlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA