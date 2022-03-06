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Palandöken'de iki madalya kazandılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Palandöken'de iki madalya kazandılar

Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'den Ceylin Ürey ile Alaaddin Devir, Türkiye üçüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'den Ceylin Ürey ile Alaaddin Devir, Türkiye üçüncüsü oldu.

2-4 Mart 2022 tarihlerinde Erzurum Palandöken'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışmalarında U16 kızlar kategorisinde Ceylin Ürey Türkiye üçüncüsü, U16 erkek kategorisinde Alaaddin Devir Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, madalya alan Ceylin Ürey ve Alaaddin Devir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri, Türkiye, Erzurum, Mart, Spor, Haberler

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