Palandöken'de hizmet seferberliği
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Palandöken'de hizmet seferberliği

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ağırladı.

Palandöken'de hizmet seferberliği
25.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:23

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ağırladı. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapan Başkan Sunar, daha sonra faaliyet noktalarına yönelik gezi-inceleme programı düzenledi.

Program kapsamında Abdurrahman Gazi, Hüseyin Avni Ulaş mahalleleri ve kent ormanında yürütülen, ulaşım ağına katılacak yeni yol yapım faaliyetleri başta olmak üzere, kaldırım yenileme, asfalt ve peyzaj çalışmaları incelendi.

Gezi-inceleme programı sonrası yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçede yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti. Öz, "Pandemi sürecinde çok önemli çalışmalara imza atan Palandöken Belediyemiz, yaz sezonunu da dolu dolu geçiriyor. Kaldırımlar yenileniyor, bozulan yollar tamir ediliyor. İlçe ulaşım ağına yeni yollar kazandırılıyor. Park Bahçeler vatandaşın rahatça nefes alabileceği ortamlar olarak hizmet veriyor. Arkadaşlar AK Belediyecilik böyle bir şey. Dur durak yoktur bizim anlayışımızda. Palandöken Belediye Başkanımız nezdinde ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu

Başkan Sunar: "Hem ilçemize hem gönüllere dokunuyoruz"

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da AK Parti İl Başkanı Öz'e gerçekleştirdiği ziyaret ve saha gezilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini ifade ederek, hem ilçeye hem gönüllere dokunan bir anlayışla belediyecilik faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Başkan Sunar, "Yaz sezonu çalışmalarımız ilçemizin dört bir noktasında devam ediyor. Yol haritamızı ilçe sakinlerimiz belirliyor. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerine dikkat kesiliyor ve gereğini yapıyoruz. Böylece hem ilçemize hem gönüllere dokunmuş oluyoruz. İnsana değer veren, hizmeti kutsal sayan, çevreci ve yaşayanların mutlu olduğu, Yaşam kalitesini sürekli geliştiren bir Palandöken için mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaların tamamında İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısı büyük. Uyum içerisinde çalışıyor, marka ilçe Palandöken hedefine emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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