Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu
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Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu

23.01.2021 08:38 | Son Güncelleme: 23.01.2021 08:42
Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu.

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Erzurum'un meşhur soğuk havası ile sıcak suyu birleştirerek görsel şölen oluşturduklarını söyleyen Sevda Sayar, "Her sene yaptığımız bir klasik haline geldi. Müthiş bir görüntü ama tabi havanın soğukluğuna aldanmayın. Burada güneşin altında kayak ve snowboard yapabilmek için çok güzel imkanlar var. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.Palandöken'de kayak yapan tatilciler ise gençlerin 'buz şovu'nu ilgiyle izledi. Tatilciler, havaya atılan sıcak suyun tablo gibi görüntüye sahne olduğunu belirterek, ilginç bulduklarını söyledi.


Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu
Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu
Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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