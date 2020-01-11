Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu
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Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

11.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:48
Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, 'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'de yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 48 santimetreye ulaştığı Palandöken , hafta içinde ve sonunda çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.

Canlı müziğin yanı sıra birçok etkinliğin düzenlendiği merkezde ziyaretçiler, gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA
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