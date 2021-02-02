Palandöken'de gelinliğiyle kaydı
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Palandöken'de gelinliğiyle kaydı

02.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:37
Palandöken'de gelinliğiyle kaydı

İZMİRLİ Miray Beşkardeşler Küçükkılınç nikahtan sonra eşi Fahri Küçükkılınç ile balayına geldikleri Palandöken Kayak Merkezinde gelinliği ile kayak yaparak mutluluğunu zirvede yaşadı.

İZMİRLİ Miray Beşkardeşler Küçükkılınç nikahtan sonra eşi Fahri Küçükkılınç ile balayına geldikleri Palandöken Kayak Merkezinde gelinliği ile kayak yaparak mutluluğunu zirvede yaşadı.

Yeni evli çiftler genelde balayı için deniz, kum, güneş ve yurt dışı hayali kurarken Fahri Küçükkılınç ve eşi Miray Beşkardeşler Küçükkılınç, nikah sonrası karla kaplı Palandöken'i tercih etti. İlk kez geldikleri Palandöken'de Miray Beşkardeşler Küçükkılınç, gelinliği ile kayak yaparak bir ilke mza attı. Kayak yaparken fotoğraf çektiren çift farklı bir deneyim yaşadıklarını ve düğün fotoğrafları özgün olduğu için çok mutlu olduklarını belirtti.

İzmirli olan Miray Küçükkılınç, eşi Fahri Küçükkılınç'ın da Adanalı olduğunu söylerek, "Pandemi döneminde olduğumuz için küçük bir nikah kıydık. Herkes balayı tatili için deniz, kum, güneş hayali kurar. Ama eşim ile ben zaten sıcak memleketlerin insanlarıyız. Bu yüzden balayı için Palandöken'in eşsiz manzarasını görmek için tercih ettik. Gelinlikle kaydım, çok heyecanlıydı. Evlenen arkadaşlarım yanlarına gelinliklerini alıp balayına gidip sahillerde fotoğraf çektiriyorlar. Bizimki daha değişik bir balayı oldu. Her şey çok güzeldi. Çok mutluyuz" diye konuştu. 

Gelinlik giyinen eşine damatlıklarını getirmediği için kayak yaparken eşlik edemediğinden üzgün olduğunu söyleyen Fahri Küçükkılınç ise "Eşim gelinlikle kayak yaptı ve fotoğraflar çekildik. Çok güzeldi. Her şey muhteşemdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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