Palandöken'de "gece kayağı" keyfi

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, "gece kayağı"yla kayakseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralık ayında sezona hazır hale gelen Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve 1,1 ile 14 kilometre arasında değişen uzunluk ve zorluk derecesinde 56 pistiyle kayakseverlere güvenli tatil imkanı sunuyor.

Erzurum Havalimanı'na 20 kilometre, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle ulaşımda kolaylık sağlayan Palandöken'de tatil yapan turistler, gündüz kayağının yanı sıra geceleri de ışıklandırılan pistlerde, çam ağaçları arasında saatlerce kesintisiz kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de yerli ve yabancı turistlere cazip tatil imkanı sunulan merkezde, turistler salgın kurallarına uyarak kayağın tadına varıyor.

Kayak merkezine çıkan kayakseverler, saat 20.00'ye kadar doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak güzel vakit geçiriyor.

Birçok alternatif kayak pistinin bulunduğu Palandöken'e gelen kayak tutkunları, 3 bin 200 rakımlı Ejder tepesinden oteller bölgesine kadar yaklaşık 10 kilometrelik pistlerde gece kayağı yapabiliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ledli kıyafetler ile ellerinde meşalelerle kayan sporcularla kayak merkezinde gece kayağı yaptı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de kar motorlarıyla kayakçılara eşlik etti.

Memiş, daha sonra gazetecilere, Erzurum'un Türkiye'de gece kayağı yapılacak en güzel pistlere sahip olduğunu söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin çok iyi bir şekilde işletme sunduğunu bildiren Memiş, "Toplam pist uzunluğumuz 70 kilometreyi geçiyor. Yaklaşık 10 kilometreye kadar gece kayağı yapılabilen bir alandayız." dedi.

" Erzurum'da bu muhteşem zirvede kayak yapıyorsunuz"

Memiş, dünyada havalimanından indikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapılabilecek başka bir yer olmadığına dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

"Dünyada ve Türkiye'de çok güzel kayak merkezi var kabul ediyoruz ama havalimanından indikten sonra saatlerce gitmeniz gerekiyor. Erzurum'da bu muhteşem zirvede kayak yapıyorsunuz. Erzurum, 3200 rakımdan aşağı kadar yaklaşık bin metrelik bir kot farkında kayak yapabilme imkanı sunuyor. Erzurum'da kayak yapmak çok ayrı bir duygu. Gündüz ayrı bir güzellik, gece ayrı bir güzellik sunuyoruz. Bu sene pandemiye rağmen hiç olmadığı kadar müthiş bir yoğunluk oldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisine mashar olduk. Bu yıl Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırladığımız misafirlerimiz 1,5 milyonu geçti. Yatak kapasitesini de sadece dağda 3 bine çıkardık. İnşallah çok daha iyi olacak ve her sene çok daha iyiye gittiğimizi bütün dünya ve Türkiye görecek."

Memiş, "Çok farklı bir deneyim ve çok özel bir şey. Gündüz işiniz var, gece gelip burada kayak yapabiliyorsunuz. Kayak zaten hem pandemiye çok uygun bir spor hem de doğayla baş başasınız. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Genç Erzurum Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Enes Aydın ise Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kayak yaptıklarını belirtti.

Palandöken'in çok farklı olduğunu anlatan Aydın, "Gece kayağının tadını almanız için herkesi buraya davet ediyoruz. Bu zevki tüm kayakseverlerin yaşamasını ve bu gece kayağının herkese ulaşmasını istiyoruz." dedi.