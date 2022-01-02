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Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

- Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi Yılbaşı tatilinde Palandöken'e akın ettiler Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kar yağışına rağmen kayağın keyfini çıkarttı.

- Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi

Yılbaşı tatilinde Palandöken'e akın ettiler

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce turist, kar yağışına rağmen kayağın keyfini çıkarttı. Amatör pistinde kayanlar ise düşe kalka kayak yapmaya çalıştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı tatilinde tıklım tıklım doldu. Kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Palandöken'de kar kalınlığı 98 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

70 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi

Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi

Palandöken'de düşe kalka kayak keyfi

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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