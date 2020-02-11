Palandöken'de buz şöleni

11.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:28

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, görsel şölen oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluştu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında, vatandaşlar tarafından havaya atılan kaynar suyun donarak buz kristaline dönüşmesi, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: DHA