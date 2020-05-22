Palandöken'de 'bayramlık' sürprizi
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Palandöken'de 'bayramlık' sürprizi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, bayram öncesi anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Palandöken'de 'bayramlık' sürprizi
22.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:45

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, bayram öncesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelli vatandaşların taleplerine cevap veren Başkan Sunar, PALTİM aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşarak 'bayramlık' sürprizi yaptı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Millet olarak zor günler geçiyoruz. Bu zor günlerde ilçe sakinlerimize imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ederek bayram öncesi destek olmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalye ihtiyacına cevap verdik. Kardeşlerimizin bayrama tekerlekli sandalye sevinci ile girmelerine vesile olduk. İhtiyaç sahibi ailelerimize imkanımız nispetinde destek olarak, yüzlerini güldürmeye, gönüllerine dokunmaya gayret ettik. Palandöken Belediyesi olarak gönülleri fethetmeye devam edeceğiz" dedi

"Covid-19'la mücadelede örnek başarı"

Covid-19 ile örnek mücadele yürüten ve ilçe sakinlerinin takdirini kazanan Palandöken Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Sunar, "Önce insan ve önce insan sağlığı ilkesinden hareketle, Covid-19 salgınına karşı Belediyemiz tüm imkanlarıyla ilçe sakinlerimizin yanında yer aldı. İhtiyaç sahibi ailelerimizin tamamına ulaşmanın yanında, süreçte iş yerini kapamak zorunda kalan esnafımıza da karınca kararınca destek olduk. Palandöken dayanışmanın adresi oldu. İlçemizde dezenfekte çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Bugüne kadar 50 bini aşkın noktada dezenfekte yaptık. Hakikaten örnek çalışmalara imza attık, ülkemiz gibi... Bugün Türkiye'nin yürüttüğü mücadele tüm dünyaya örnek gösteriliyor. Covid-19 ile mücadelede elde ettiğimiz bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğidir" ifadelerini kullandı.

"İlçe sakinlerimizin emrindeyiz"

Bayram süresi boyunca ilçe sakinlerinin emrinde olacaklarını belirten Başkan Sunar, "81 ilimizin tamamında bayram süresi boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak. İlçe sakinlerimizin bayramda da emirlerinde olacağız. İhtiyaçlarına taleplerine cevap vermenin gayretinde olacağız. Bu vesileyle sevgimizi, dostluğumuzu, mutluluğumuzu paylaşma günü olan Ramazan Bayramı coşkusunu paylaşıyor, tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu pandemiyi atlatıp, sağlıklı yarınlarda yine hep birlikte olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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