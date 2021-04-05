Palandöken'de adrenalin tavan yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Palandöken'de adrenalin tavan yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Palandöken'de adrenalin tavan yaptı

Palandöken Kayak Merkezi, Freestyle Snowboard Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi, Freestyle Snowboard Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyonada zevkli ve heyecanlı anlar yaşandı.

Ejder 3200 A.Ş. ve Türkiye Kayak Vakfı tarafından Palandöken'de 'Freestyle Snowboard Şampiyonası' düzenlendi. Ana sponsorluğunu Kar Spor'un üstlendiği şampiyonada Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 15'i kadın 73 sporcu rampalardan atlayışlar yaptı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen yarış sırasında metrelerce havalanan sporcular gökyüzünde adeta süzüldü. Zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı şampiyonanın ödül töreni de bir hayli keyifli geçti.

Uluslararası yapacağız

Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Türkiye'de Palandöken'de ilk kez gerçekleştirilen bu özel yarışmaya uluslararası bir boyut kazandırmak istediklerini bildirdi. Türk Kayak Vakfı'yla organize edilen şampiyonaya çok başarılı isimlerin katıldığını belirten Genel Müdür Bağrıyanık, "Türkiye'nin en büyük snow parkında başarılı bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu gibi organizasyonları uluslararası katılımla yapmak olacak" dedi.

Büyük ilgi gördü

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ejder 3200 A.Ş., tarafından hazırlanan snowparkın bu yıl büyük bir ilgi gördüğünü belirten Başkan Alaftargil, şunları söyledi. "Snow parkımızdan güzel geri dönüşler alınca böyle bir yarışı organize edelim dedik. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Önümüzdeki yıl daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz."

İşte şampiyonlar

Büyük heyecana sahne olan yarışmanın kadınlar kategorisinde birinciliği Şule Özcan elde ederken, Gülşah Yakut ikinci Hülya Seda ise üçüncü oldu. Erkeklerde de Hasan Kemaloğlu birincilik kupasını kaldırdı. Elet Hall ikinci, Deniz Altınok da üçüncü olarak madalyaların sahibi oldu.

Sporculara ödül yağdı

Sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen ödül törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Pavel Vacek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil ve yönetim kurulu üyeleri sporcularına ödüllerini verdi.

-İHA-

Palandöken'de adrenalin tavan yaptı
Palandöken'de adrenalin tavan yaptı
Palandöken'de adrenalin tavan yaptı
Palandöken'de adrenalin tavan yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Palandöken'de adrenalin tavan yaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:31:10. #1.16#
title