PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
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PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez geçen yıl yapılan 'kar saklama' uygulaması bu sene de devam ettirilecek.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye'de ilk kez geçen yıl yapılan 'kar saklama' uygulaması bu sene de devam ettirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 noktada 61 bin metreküp kar saklayacaklarını ve kayak sezonunu 1 Kasım'da başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Pandemi dönemi olmasına rağmen alınan tedbirlerle kayak sezonunun dolu dolu geçtiği Palandöken Kayak Merkezi'nde, gelecek yılın hazırlıklarına başlandı. Dünyada İtalya, Avusturya ve İsveç'teki kayak merkezlerinde uygulanan ve geçen sene ilk kez deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de gerçekleştirilen 'kar saklama' uygulamasına bu yıl da devam edildi. Büyükşehir Belediyesi, nisan ayının ilk haftasında iş makineleriyle kar toplamaya başladı. Snowtrack ile güneş görmeyen 3 noktaya tonlarca kar toplandı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmanın sonunda 61 bin metreküp kar biriktirildi. İş makineleriyle toplanan kar, görevli işçiler tarafından üzeri branda ve çadır ile kapatılarak, ekim ayı sonuna kadar saklanacak.

'ERZURUM'UN NİMETİ'

Palandöken Kayak Merkezi'nin, Erzurum'un nimeti olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kışa girerken kar yağışları geç olabiliyor. Yani sezon geliyor fakat kar yağmıyor. Biz de bunun için tedbir aldık. Suni karlama sistemimiz var fakat suni karlamayla o kadar karı oluşturmak kolay olmuyor. Çok büyük enerji harcıyoruz. Bunun için geçen yıl olduğu gibi kar saklama uygulamasını başlattık. 2020'de kışın yağan karı güneş almayan vadiye doldurduk. Kışa girerken açtık ve artık hava da soğumuş olduğu için eksi 4-5'lere düştüğü an o karı hemen pistlerimize serdik. Üzerine de suni kar sistemiyle kar yağdırarak kayak mevsimini erkenden başlattık dedi.

3 VADİYE 61 BİN METREKÜP KAR

Geçen yıl 21 bin metreküp kar sakladıklarını, bu sene 3 vadide bu işi yaptıklarını belirten Başkan Sekmen, İnşallah sezonu da erkenden açmış olacağız. Biz bu vesileyle 1 Kasım'dan itibaren kayak yaptırmaya başlayacağız. Gelen turistlerin de buradan boş dönmemelerini sağlayacağız. Çünkü insanlar buraya gelirken kayak yapmaya geliyor. Kayak yapmaya gelen insanlar eğer kayak sezonunu yakalayamazsa o zaman bir daha da gelmiyorlar. Böylece bu sıkıntıyı da önlemiş olacağız. Topladığımız karları vadiye doldurup üzerini örtüyle örtüyoruz. Yüzde 30-40 arasında fire veriyoruz ama geri kalan bize yetiyor. İster istemez mevsim şartları hava ısınıyor. Yaz aylarında hafifte olsa erime oluyor ama geri kalanı pistlerin altına sermek, üzerine suni sistemle 10 santim kar yağdırmak suretiyle pistleri oluşturuyoruz diye konuştu.

PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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