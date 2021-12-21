Palandöken Dağı'ndaki evinde fenalaşan hamile kadının imdadına kar motorlu JAK'lar yetişti - Haberler
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Palandöken Dağı'ndaki evinde fenalaşan hamile kadının imdadına kar motorlu JAK'lar yetişti

Palandöken Dağı'ndaki evinde fenalaşan hamile kadının imdadına kar motorlu JAK'lar yetişti
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Palandöken Dağı'ndaki evinde aniden fenalaşan hamile kadın, tipi altında gelen kar motorlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sedyeyle kayak merkezinde bekletilen ambulansa yetiştirildi.

Palandöken Dağı'ndaki evinde aniden fenalaşan hamile kadın, tipi altında gelen kar motorlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince sedyeyle kayak merkezinde bekletilen ambulansa yetiştirildi.

Palandöken ilçesine bağlı Biryepiri komunda yaşayan 24 yaşındaki Hamide Seylan, aniden rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kara yoluyla bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığından destek istedi.

Bunun üzerine Palandöken Jandarma Karakol Komutanlığına 2,5 kilometre uzaklıktaki adres için 2 kar motoru ve 3 JAK personeli görevlendirildi.

Bölgeye giden ekipler, kar motorunun arkasındaki sedyeye yerleştirdikleri Seylan'ı, güvenlik önlemleri altında kayak merkezinde bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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