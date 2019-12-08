Palandöken cıvıl cıvıl

08.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:14

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, bu yıl da turistlerin gözdesi.

Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Cuma günü muhteşem bir açılışla sezona 'merhaba' diyen Palandöken'e ilgi beklenin çok üzerinde oldu. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Kayak bilmeyenler için özel kızak pisti bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 100 kilometreyi bulan Palandöken'de aynı anda 20 bin kişi kayak yapabiliyor.

Açılış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken'de açık hava konserleri düzenliyor. Otobüslerle ücretsiz olarak dağa götürülen vatandaşlar konserlerde soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gecede ısıtıcılarla döşenen sahneye çıkan Rıdvan Adede haraketli şarkılarla izleyicileri coşturdu, ancak soğuktan hem kendi hem de kendisine eşlik orkestrası etkilendi. Saz ekibi sık sık ellerini ovuştururken kendisi de mikrofonu tutuğu eline eldiven taktı. Adede, kendisini dinlemeye gelenlere, "Keman patladı, bundan sonraki şarklarımızı kemansız söyleyeceğiz" dedi.Gece ilerleyen saatlere kadar eğlencenin devam ettiği Palandöken gündüz yerine kayak severlere bırakıyor. Kilometrelerce uzunluktaki pistlerde gönüllerince kayak ve snowboard yapanlar Palandöken'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, Palandöken'e dünyanın dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Yeni yıla sayılı günler kala doluluk oranlarının her geçen gün arttığını ifade eden Güney, "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir" diye konuştu.Palandöken'e Ordu'dan geldiklerini söyleyen Tülay Şenşyurt ise "İlk kez geldiğimiz Palandöken'i çok beğendik. Tatilimiz çok güzel ve keyifli geçiyor. Kayak bilmediğimiz için kızakla kaydık. Palandöken'e önümüzdeki günler yeniden gelmeye karar verdik" dedi.

Kaynak: DHA