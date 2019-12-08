Palandöken cıvıl cıvıl

08.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:13

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, bu yıl da turistlerin gözdesi.

Kent merkezine 5, havalimanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor. Cuma günü muhteşem bir açılışla sezona 'merhaba' diyen Palandöken'e ilgi beklenin çok üzerinde oldu. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Kayak bilmeyenler için özel kızak pisti bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 100 kilometreyi bulan Palandöken'de aynı anda 20 bin kişi kayak yapabiliyor.

Kaynak: DHA