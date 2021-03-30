Palandöken: "Çifte fiyat uygulayan firmaları rekabet kurumuna şikayet ettik"
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Palandöken: "Çifte fiyat uygulayan firmaları rekabet kurumuna şikayet ettik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Palandöken: 'Çifte fiyat uygulayan firmaları rekabet kurumuna şikayet ettik'

Son dönemde artan fiyatların ve enflasyonun sorumlusu olarak esnafın gösterilemeyeceğini ve oluşturulmaya çalışan yanlış algıyla esnafa haksızlık yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyatların ve dolayısıyla enflasyonun yükselmesinin suçlusu esnafımız değil.

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Son dönemde artan fiyatların ve enflasyonun sorumlusu olarak esnafın gösterilemeyeceğini ve oluşturulmaya çalışan yanlış algıyla esnafa haksızlık yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyatların ve dolayısıyla enflasyonun yükselmesinin suçlusu esnafımız değil. Konfederasyon olarak fiyatları artıran enflasyonu körükleyen firmaları yakın izlemeye aldık. Çünkü perakende sektöründe kartelleşme fiyat istikrarını bozuyor" dedi.

Vatandaşların Ramazan ayına rahat girmesi ve bu mübarek ayı huzur içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri alarak fiyat istikrarının sağlanmasında kararlı olduklarını, haksız zam yapan firmaları yakın takibe aldıklarının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasada istikrarsız ve fahiş oranlarda ürünlere zam yapılmasıyla enflasyon yükselirken, bu yüksek fiyatların da sorumlusu esnafımızmış gibi algı yapılıyor. Fiyat istikrarının sağlanmasında TESK olarak üzerimize düşen görevi harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yakın izlememizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yakın izlemeye aldığımız haksız ve gereksiz olarak aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumu Başkanlığına ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduk. Piyasa dengelerini sağlamak, esnafın ve halkın mağduriyetinin önlenmesi kaçınılmaz oldu. Vatandaşın cebini zorlarken esnafımızın da yanlış algı ile üzerine yıkılan bu fahiş fiyatlara karşı gereken önlemler zaman kaybedilmeden alınmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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