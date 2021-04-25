Palandöken: "Çalışmayan araçlar giderlerden muaf olmalı"
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Palandöken: "Çalışmayan araçlar giderlerden muaf olmalı"

Palandöken: 'Çalışmayan araçlar giderlerden muaf olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemide çalışamayan araçların zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücretlerinden muaf tutulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemide başta okul servis araçları olmak üzere çalışmayan araçlar zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretlerinden...

Pandemide çalışamayan araçların zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücretlerinden muaf tutulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemide başta okul servis araçları olmak üzere çalışmayan araçlar zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretlerinden muaf tutulmalı. İş yapamadığı için sabit giderlerini ödeyemeyen bu araçlara herhangi bir yaptırım uygulanmamalı" dedi.

Pandemide tam randımanlı çalışamayan şoför esnafına zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretleri konusunda kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamaz durumda. Öte yandan ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafımızın da müşteri kapasitesi azalarak geliri düştü. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini yapmakta güçlük çekiyor. Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri ile zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor. Devam eden pandemi sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere çalışamayan araçlar zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretleri gibi sabit giderlerden muaf olmalı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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