Palandöken, buz tırmanışı festivaliyle şenlenecek

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla buz tırmanışı festivali düzenlenecek.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metre rakımındaki güney pistinde 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle yapılan buz parkı, her yıl buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Kayak merkezi içinde bulunan ve yapay olması dolayısıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Buz dağı" şeklindeki parkta, 17-19 Ocak tarihlerinde buz tırmanışı festivali düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden 250'nin üzerinde sporcu katılacak.

Palandöken'de aynı tarihlerde bu festival çerçevesinde dağ kayağı etkinliği de gerçekleştirilecek.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet