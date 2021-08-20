Palandöken: "Butik esnaf otelleri başlangıçta yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor"
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Palandöken: "Butik esnaf otelleri başlangıçta yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor"

Palandöken: 'Butik esnaf otelleri başlangıçta yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm işletme belgesi, başvuru ücreti, sertifika ve diğer belgeler gibi açılışta birçok kalemde 20 bin liraya yakın ücret ödemek zorunda kalan butik esnaf otelleri başlangıçtaki bu yüksek ücretler...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm işletme belgesi, başvuru ücreti, sertifika ve diğer belgeler gibi açılışta birçok kalemde 20 bin liraya yakın ücret ödemek zorunda kalan butik esnaf otelleri başlangıçtaki bu yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, butik esnaf otellerin açıldıktan sonra maddi olarak zorlandıklarını belirterek birtakım önerilerde bulundu. Palandöken bu tür esnaf otellerin açıldıktan bir bazı ödemelerden muaf tutulmasını isteyerek bu otellerin turizm açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

"Butik bir otelin başvuru ve müessese belge ücreti 20 bin, apart otelin ise 11 bin TL civarında ödemesi oluyor"

Turistik tesislerin belge ve başvuru ücretlerinde esnaf otellerinin en az 1 yıl muaf olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandeminin olumsuz etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Bu yıl turistik bölgelerdeki küçük esnaf otelleri, butik oteller veya apartlar bu olumsuz etkileri silmeye çalıştı fakat ülkemizin birçok bölgesinde çıkan yangınlar, sel felaketleri nedeniyle sezonun ortasında yerli ve yabancı turistler bölgeden uzaklaştı. Bu nedenle kazanç sağlayacakları dönemde bir anda odaları boş kaldı. Öncelikle bu sebep başta olmak üzere, yeni açılacak turistik işletmeler için, esnaf otelleri, butik otel ve apartlara başvuru ve belge ücretlerinde kendilerini toparlamak ve teşvik amaçlı en az 1 yıl muafiyet sağlanmalı. Çünkü butik bir otelin başvuru ve müessese belge ücreti 20 bin, apart otelin ise 11 bin TL civarında ödemesi oluyor. Buna diğer belge, sertifika veya masrafla eklendiğinde küçük bir esnaf otelinin boyunu kat be kat aşıyor. Pandemi, yangınlar, sel felaketleri gibi durumlar göz önüne alınarak bu tarz küçük işletmelere bu ücretlerde muafiyet sağlanması turizm için kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Palandöken: "Butik esnaf otelleri başlangıçta yüksek ücretler nedeniyle devamlılığını sağlayamıyor" - Haberler Ekonomi
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