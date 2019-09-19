Palandöken: "Benzin ve motorin zamları geri alınmalı"

19.09.2019 09:47

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ekonomik dengeyi bozabileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonla mücadele ederken akaryakıta yapılan zamlar lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansır. Piyasa bu zamları kaldıramaz ve ekonomik denge bozulur. Benzin ve motorin zamları acilen geri alınmalı" dedi.



"Tüm sektörler akaryakıt zammından olumsuz etkilenir"



Benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz olduğunu ve acilen geri alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "20 Ağustos'tan bu yana benzine 57 kuruş, motorine 47 kuruş zam yapıldı. Üst üste yapılan bu zamlar başta esnafımız, çiftçiler ve sanayiciler olmak üzere tüm kesimlere olumsuz yansır. Çünkü üretimde en önemli maliyet unsurlarından biri akaryakıttır. Akaryakıta yapılan zamlar adeta enflasyonla mücadeleye darbedir. Çiftçinin mahsulünden tutun da esnafın tezgahına koyduğu ürüne kadar her şeyin fiyatına yansır. Tam da enflasyon düşüş eğilimine geçmişken bu zamlar geri alınmalı" diye konuştu.



"Akaryakıta zam değil indirim bekliyoruz"



Dolar kuru ve brent petrolün varil fiyatı dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Geçen yıl 18 Eylül'de dolar kuru 6.35 seviyelerinde ve brent petrolün varil fiyatı 75.25 dolarken Ankara'da benzin 6.94 TL'den, motorin ise 6.32 TL'den satılıyordu. Ancak şimdi dolar kuru 5.66-5.68 arasında seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen seneye kıyasla yüzde 14 azalarak 63-64 dolara kadar düştü. Buna rağmen benzin ve motorin fiyatları geçen yıla göre yüzde 3 arttı. Son zamlarla birlikte Ankara'da şu an benzin 7.19 TL'den, motorin ise 6,56 TL'den satılıyor. Geçen yıla göre dolar kurunun yüzde 10, brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 14 düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatları yüzde 3 arttı. Bu yüzden akaryakıtta zam değil indirim bekliyoruz. Piyasaların bu zamları kaldırması mümkün değil, Aksine bu tür zamlar enflasyonu tetikler" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA