Palandöken Belediyesinden 15 Temmuz'a özel maske Erzurum'da Palandöken Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel üretilen maskeler, demokrasi nöbeti etkinliğine katılan vatandaşlara dağıtıldı.

Erzurum'da Palandöken Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel üretilen maskeler, demokrasi nöbeti etkinliğine katılan vatandaşlara dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid19) pandemi döneminde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatıyla Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde maske üreten ekipler, 15 Temmuz'a özel maske tasarladı.

Belediye görevlilerince 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve logosunun üzerinde bulunduğu özel maskeler, kentte demokrasi nöbeti etkinliği alanında vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlar da maske dağıtımında bulunan Başkan Sunar'a teşekkür etti.

Başkan Sunar, Türk milletine mensup olmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüreğimize nakşettiğimiz aziz şehitlerimizin ve 15 Temmuz logosunun üzerinde bulunduğu maskeleri halkımıza ulaştırıyoruz. Bu aziz millete ne yapsak azdır. Allah milletimizi her türlü beladan, şerden saklasın. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' imanını bir kez daha vurgulamıştır. Bu aziz millet, zulmün topu, tankı, tüfeği, uçağına karşı, hakkın bükülmez kolu, dönmez yüzü olmuştur."

Kaynak: AA