Palandöken Belediyesi, yazı dolu dolu geçiriyor

18.08.2019 14:54

Yaz sezonunu hizmet noktasında dolu dolu geçiren Palandöken Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Muhammet Sunar, yapılan tüm çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların fikirlerini aldı. Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Sunar, "Her yerde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla, istişare ederek daha uyumlu bir sistemle ilerliyoruz" dedi.

Palandöken Belediyesi, yaz ayının başladığından bu yana yol, kaldırım, asfalt, park ve bahçelerin bakım, onarımları gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Palandöken Belediyesi, bir yandan ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yollarda bakım onarım çalışması yaparken diğer yandan da yollarda oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

2019 yılı hizmet seferberliği kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü yol, kaldırım, tretuvar çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, modern kent anlayışının gereği olan sosyal donatı alanlarında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında en son teknoloji kullanılarak ilçeye ömürlük yeni yollar kazandırılırken, ömrünü doldurmuş parklar da yenileniyor. Yaz sezonun açılmasıyla birlikte yaklaşık 400 bin metrekare asfalt, bin 500 ton yama asfalt, 8 bin 500 metrekare tretuvar ve 6 bin metre bordür çalışmalarını tamamlayan Belediye ekipleri bundan sonraki çalışmalarımızda ise ilçemizde 90 bin metrekare asfalt, 15 bin metrekare tretuvar,8 bin metrekare bordür ve bin 500 ton yama asfalt çalışmaları yapılacak.

"İstişare kültürü ile hizmet ediyoruz"

Yapılan her çalışmayı yerinde inceleyen ve çalışmaların sürdüğü alanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alan Başkan Sunar, yaptığı açıklamada ilçede gerçekleştirilecek bir çok çalışmanın olduğunu ve yaz dönenimi hizmet açısından çok verimli geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Sunar, "Palandöken Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışımız devam ediyor. Yaz sezonları belediyelerin fenni olarak hizmet sezonlarıdır. Şehrimizdeki mevsimsel zorunluluklardan dolayı bu kısa zamanları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Bundan dolayı ekibimizle çok uyumlu bir şekilde çalışmalar yürüttük. Acil problemli bölgelere öncelik vermek suretiyle bir çok alanda çalışmalarımızı tamamladık. Tamamladığımız çalışmalarımızın yanında devam eden uygulamalarımız var. Bunları da ivedilikle tamamlamaya gayret ediyoruz. Tüm çalışmaları gidip yerinde inceliyorum. Yapılan uygulamalarda o bölgede yaşayan vatandaşlarımızla oturup istişare ediyoruz. Bazen makul talepler oluyor ona göre yenilemeler yapabiliyoruz. Bazı zamanlarda izahat yapmamız gerekiyor. Tüm bunları bu ilçeyi hep birlikte yönettiğimiz için yapıyoruz. Mahalle Muhtarlarımız, çalışmalarımızda bizlere çok yardımcı oluyor. Gerek doğru tespitlerde gerekse çalışmalarımızın sağlıklı bir şekilde yürümesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer bir bölge sakinine hizmet götürüyorsanız o bölge sakininin fikrini de almanız gerekir. Şuan hem belediye ekiplerimiz hem vatandaşlarımız hem muhtarlarımız uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Sosyal medya hesaplarımıza, Whatsapp İhbar Hattımıza gelen taleplerimizde var. Onlara da anında müdahaleler yapılıyor. İnşallah sezon sonuna kadar bir çok çalışmamızı tamamlamış olacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA