Palandöken Belediyesi Tarafından Açılan Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksin de açılan yaz kurslarına katılan öğrenciler eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyorlar.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaz kursları ile çocukların yaz dönemlerinin dolu dolu geçtiğini belirterek, çocukların ve gençlerin kurslarla tatillerini daha eğlenceli halde geçirdiğini söyledi. Palandöken Belediyesi Recep Tayip Erdoğan Kültür Merkezi'nin yanı sıra kapalı spor salonun da verilen yaz kurslarına 912 öğrencinin devam ettiğini kaydeden Başkan Bulutlar," Belediyemize ait kültür merkezimiz de ve kapalı spor salonumuz da meslek kursları, sanat ve yetenek kursları, spor kursları ve Kur'an-ı Kerim dersleri gibi birçok alanda gençlerimize ve çocuklarımıza kurslar veriyoruz. Kur'an-ı Kerim, Gitar, bağlama, keman, satranç, kara kalem, yüzme, kadın ve erkek halk oyunlara, voleybol ve mesleki alanda emlak danışmanlığı alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlerimiz bu merkezlerimizden istifade ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmayı, kardeşlik duygularını güçlendirmeye çalışıyoruz. Yaz kurslarımıza katılan tüm çocuklarımız da gençlerimizde de bu ışığı görüyoruz" dedi.



Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksine sezonun ilk yeni kayıtları alınmasına rağmen yaz kurslarına katılan 912 çocuk ve gencimiz geliyor her gecen günde bu talep artarak devam ediyor olması bizleri sevindiriyor ve mutlu ediyor. Sadece kız ve erkek çocuğu olmak üzere 500 öğrencimiz sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili eğitimde Kur'an-ı Kerim ders alması ayrıca bizleri sevindiriyor" diye konuştu.



Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezlerindeki yaz kurslarına katılan öğrencilerden Nazlıcan Korkmaz, anne ve babasının kültür merkezine gelmesinde yönlendirici olduğunu ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'i bana öğreten öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.



Yaz kursuna katılan Ahmet Baykal isimli öğrenci de gençlik merkezlerinin gençlere yeni bir dünya sunduğunu kaydederek, yaz kurslarına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - ERZURUM